В Кабмине назвали условия для повышения минимальной зарплаты [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины по итогам I квартала 2018 года может еще раз повысить размер минимальной зарплаты, если для этого будут экономические предпосылки.
Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает его пресс-служба.
"С 1 января 2018 года размер минимальной заработной платы составляет 3 723 грн. Но в законе о Государственном бюджете Украины зафиксировано, что по итогам I квартала мы должны вернуться к этому вопросу и рассмотреть возможность дальнейшего повышения размера минимальной зарплаты", - отметил Розенко.
Напомним, с 1 января 2018 года вырастет минимальная зарплата в Украине.
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