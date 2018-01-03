Президент Украины Петр Порошенко обнародовал плейлист со своими любимыми украинскими песнями за 2017 год.

Об этом президент сообщил в Facebook с комментарием о том, что музыкальная индустрия Украины за прошедший год хорошо развивалась.

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