Гражданам Украины, которые находятся в Иране, нужно быть внимательными, избегать мест массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов.

Об этом говорится в рекомендациях Консульской службы МИД.

"В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран (города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфаган, Хамадан, Саре, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз) МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осмотрительность, избегать мест массового скопления людей, митингов, манифестаций и мест религиозного культа, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, которые удостоверяют лицо, отслеживать информацию относительно мер безопасности в местах пребывания", - говорится на сайте службы.

Напомним, участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь.