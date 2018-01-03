Украинцев призвали избегать массовых протестов в Иране [ Редактировать ]
Гражданам Украины, которые находятся в Иране, нужно быть внимательными, избегать мест массового скопления людей и быть готовыми к проверке документов.
Об этом говорится в рекомендациях Консульской службы МИД.
"В связи с распространением протестных акций в Исламской Республике Иран (города Мешхед, Тегеран, Керманшах, Кум, Шираз, Табриз, Решт, Исфаган, Хамадан, Саре, Кучан, Сабзевар, Хорамабад, Ахваз) МИД рекомендует гражданам Украины проявлять повышенную бдительность и осмотрительность, избегать мест массового скопления людей, митингов, манифестаций и мест религиозного культа, четко выполнять все законные требования и рекомендации сил безопасности и местной власти, быть готовыми к проверке документов и личному контролю представителями правоохранительных органов, всегда иметь при себе документы, которые удостоверяют лицо, отслеживать информацию относительно мер безопасности в местах пребывания", - говорится на сайте службы.
Напомним, участникам протестов в Иране, арестованным в течение нескольких последних дней, может грозить смертная казнь.
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