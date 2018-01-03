2 января, в селе Острыня Ивано-Франковской области водитель сбил насмерть 67-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.

31-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь на автодороге в направлении Ивано-Франковска, на большой скорости совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.

Напомним, в Киеве водитель Daewoo сбил ребенка на тротуаре.