На Прикарпатье водитель микроавтобуса сбил 67-летнего велосипедиста (фото) [ Редактировать ]
2 января, в селе Острыня Ивано-Франковской области водитель сбил насмерть 67-летнего мужчину, который ехал на велосипеде.
Об этом сообщает сектор коммуникации полиции в Ивано-Франковской области.
31-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter, двигаясь на автодороге в направлении Ивано-Франковска, на большой скорости совершил наезд на 67-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении.
Напомним, в Киеве водитель Daewoo сбил ребенка на тротуаре.
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