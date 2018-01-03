Девушка провела 7 часов за рулем, несмотря на тяжелые травмы после ДТП [ Редактировать ]
Жительница Ленобласти попала на своей машине в ДТП в Олонецком районе Карелии и с серьезным ранением провела еще семь часов за рулем.
Автоледи чувствовала себя плохо, однако решила доехать домой и только после этого обратиться к врачам. Об этом пишет пишет 47news.
Скорую помощь 27-летняя женщина вызвала вечером 2 января из своей квартиры. Врачи сразу же доставили ее в больницу и поместили в реанимацию с тяжелым ушибом грудной клетки, вследствие которого она получила травму сердца. Вместе с автоледи привезли и ее семилетнюю дочь, которая во время всей поездки находилась с матерью.
По данным издания, малышка отделалась легкими травмами и была отпущена домой. За жизнь женщины борются медики.
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