Известная телеведущая программы "Орел и решка" Леся Никитюк опубликовала фото с женихом.

Леся Никитюк недавно всех удивила новостью о том, что у нее есть жених. Подробностями относительно свадьбы девушка не делится. А вот первое фото со своим женихом она все же показала в Instagram.

Напомним, ведущая "Орел и решка" шокировала откровенным декольте.