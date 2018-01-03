Сразу несколько дел, в которых фигурируют полицейские, сейчас рассматриваются правохранителями и судьями. Одним - только выдвинули обвинения, дела других - месяцами затягиваются. Чем отличились патрульные из обновленного полицейского состава - в нашем материале.

Бывшего инспектора ГАИ Виктора Макаришена обвиняют в нарушении правил дорожного движения, которое привело к смерти человека. Эта информация появилась на сайте Прокуратуры Львовской области. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомню, в июне прошлого года внедорожник Макаришена влетел в толпу возле Церкви Святого Андрея в центре Львова. Одна женщина тогда погибла, еще одну забрала скорая. Макаришен все объяснил неисправностью автомобиля.

Смертельное ДТП в Ковеле Волынской области. За рулем патрульный. На БМВ с литовскими номерами он врезался в ВАЗ. Пассажир "Жигулей" погиб на месте, водителя забрали в больницу. Полицейский и его пассажир - не пострадали. В областной полиции утверждают, что патрульный был трезв и они уже начали внутреннее расследование.

В Киеве патрульный набросился на автомобиль. Агрессивное поведение полицейского зафиксировал видеорегистратор. Это произошло еще в октябре, но разбирательства продолжаются до сих пор. На этих кадрах видно, как полицейский бьет по стеклу авто кулаком, потом достает пистолет. Перезаряжает его и разбивает лобовое стекло.

Потом он утверждал, что водитель пытался на него наехать и даже написал заявление. В конце декабря дело закрыли, но, по словам водителя Вячеслава Снисаренко, когда об этой истории узнали СМИ - на него снова хотят открыть дело.

"Справу було відкрито, що я наїхав на них, що вони давали знаки зупинитись справу закрили, бо не вбачив слідчий в моїх діях якихось неправомірних дій. сьогодні він зателефонував мені і каже - шо ж це ви знімаєтесь, що ж це ви розповідаєте всьому людству і з нього прокуратура потребує, чи вже відкрила знов цю справу".

Со своей стороны Вячеслав также обратился в прокуратуру. "Разбушевавшегося" копа зовут Роман Габбро, ему 26 лет и это уже не первый случай, когда он засветился в подобной истории. Несколько месяцев назад Габбро вместе с коллегой избил мужчину, который их и вызвал. На запрос одного из СМИ в полиции ответили, что полицейский работает в структуре до сих пор. А его поведение объяснили вынужденными мерами.