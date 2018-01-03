В Европе бушует шторм "Элеонора": есть погибшие и пострадавшие [ Редактировать ]
На западе Франции шторм "Элеонора" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека. Об этом сообщает издание Le Figaro.
Во Франции из-за падения дерева погиб лыжник на курорте в департаменте Морийон. Еще 15 человек получили травмы, среди них четверо находятся в тяжелом состоянии.
Семь французских департаментов объявили "оранжевый" статус предупреждения, порывы ветра достигают 147 км / час. Более 200 000 домов остаются без электричества, включая 30 000 в Парижском регионе.
Impresionantes inundaciones costeras #submersion esta mañana en #SaintMalo Francia— Geól. Sergio Almazán (@chematierra) 3 января 2018 г.
Tormenta #Eleanor
Créditos: #Meteolafleche
Ene 3/2018 pic.twitter.com/2XCsMy4YBv
В Бельгии шторм бушевал 2 и 3 января утром с порывами ветра до 120 км / ч, сообщает Le Soir.
В двух регионах за сильных дождей начались наводнения. На территории страны также находится "оранжевое" предупреждение. Издание пишет, что спасатели разбирают завалы деревьев и повреждены автомобили, возобновляют поставки электричества.
Агентство DPA сообщает о последствиях шторма на северо-западе Германии. В нескольких районах были затоплены дороги. Поезд у города Луенен врезался в дерево, которое упало на пути, к счастью, никто не пострадал.
Автострада вблизи городов Дуйсбург и Юлих были также частично заблокированы из-за поваленных деревьев и наводнения. Вследствие штормов крайней мере два аэропорта на немецко-французской границе были вынуждены закрыться во время шторма.
В Нидерландах из-за шторма отменили около 200 авиарейсов, а поезда двигались с уменьшением скорости.
Сильные ветры привели к отключениям электроэнергии в Швейцарии, отменены авиарейсы в Цюрихе и Базеле. Тысячи хозяйств на озере Цюрих остались без электроэнергии из-за шторма, а на автострадах ветер опрокидывал грузовики.
Ранее мы писали о том, что на Францию обрушился ураган "Кармен".
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