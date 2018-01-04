Главный ревизор-инспектор Харьковской области попался на взятке [ Редактировать ]
Сотрудниками следственного отдела Нацполиции в Харьковской области задержан служащий главного управления Государственной фискальной службы в регионе за получение взятки 250 тысяч гривен. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.
В сообщении говорится, что за вымогательство неправомерной выгоды задержан главный государственный ревизор-инспектор управления аудита главного управления Государственной фискальной службы Украины в Харьковской области, который требовал указанные денежные средства от директора предприятия внешнеэкономической деятельности за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам проведения плановой проверки предприятия.
Напомним, что директора Института агроэкологии попался на взятке.
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