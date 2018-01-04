3 января, в городе Чаппаква (штат Нью-Йорк, США), в доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги Хиллари произошел пожар. Об этом сообщает местное издание Lohud.

По предварительным данным, возгорание началось в спальне дома. Огонь был оперативно потушен. Подробности инцидента в полиции пока не разъясняют.

Как отметили правоохранители, в результате возгорания никто не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и полицейские.

Напомним, что в Великобритании на парковке сгорели 1,4 тысячи автомобилей.