Эйфелеву башню закрыли для посетителей из-за бушующей стихии [ Редактировать ]
3 января Эйфелева башня закрыла дверь для посетителей из-за сильных порывов ветра, вызванных штормом "Элеонора". Об этом пишет издание mundo.sputniknews.
"Эйфелева башня закрыта из-за неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении на сайте главной достопримечательности Парижа.
Метеорологическая служба Франции сообщила, что из-за сильного ветра, достигавшего 140 километров в час, "оранжевый" уровень угрозы был объявлен в 51 департаменте страны.
На помним, что из-за шторма "Элеонора" уже погиб один человек.
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