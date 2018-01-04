Гороскоп на 4 января для всех знаков зодиака

Астрологи рекомендуют сегодня постараться максимально включится в работу. Не нужно давать себе много времени на отдых и пытаться отложить все важные дела. Задайте хороший темп в работе в начале года - и ваши труды по достоинству оценит начальство.