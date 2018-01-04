На Швейцарию обрушился мощный шторм "Бурглинд" [ Редактировать ]
3 января, на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии обрушился зимний шторм "Бурглинд". Об этом пишет Tagblatt.
В сообщении говорится, что в результате стихии были травмированы по меньшей мере 16 человек. Восемь из них получили ранения из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда, который привел к тому, что пассажирский поезд сошел с рельс.
По данным издания, скорость ветра местами достигала 200 км/час.
Издание отмечает, что удар стихии также привел к тому, что в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, а около 100 тысяч домов остались без электричества.
Как передает SRF News, в результате шторма у здания главного вокзала в городе Берн опрокинулась большая новогодняя елка высотой в 13 метров.
Из-за поваленных на рельсы деревьев оказалось прервано железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В ряде мест были организованы дополнительные автобусные рейсы.
В кантоне Фрибург с нескольких частных домов и административных учреждений сорвало крыши.
Напомним, на западную Европу обрушился мощный шторм "Элеонора".
по теме
В Европе бушует шторм "Элеонора": есть погибшие и пострадавшие
На западе Франции шторм "Элеонора" нанес значительный ущерб и привел к гибели одного человека.
Великобританія потерпає від негоди
Понад 40 тисяч будинків у Шотландії лишилися без електрики. На головних магістралях країни - багатокілометрові затори. А в аеропорту Станстед застрягли сотні пасажирів. Синоптики обіцяють, що ситуація ще погіршиться.
У Пенсильванії через негоду оголосили надзвичайний стан
В американському штаті Пенсильванія зачинені школи, торговельні центри, не працює аеропорт.
Резкое потепление обернулось для Киева затоплением улиц
Снегопады на прошлой неделе и сегодняшняя оттепель привели к затоплению нескольких улиц. Одну из них в спальном районе Киева залило полностью. Вода поднялась почти на метр.
Внаслідок потепління у Києві "попливли" кілька вулиць
Різке потепління накоїло лиха в столиці. Снігопади минулого тижня і сьогоднішні плюс вісім призвели до затоплення кількох вулиць. Одну з них - у спальному районі Києва - накрило повністю. Вода піднялася тут аж на метр.