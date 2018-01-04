3 января, на центральную, северную и северо-западную части Швейцарии обрушился зимний шторм "Бурглинд". Об этом пишет Tagblatt.

В сообщении говорится, что в результате стихии были травмированы по меньшей мере 16 человек. Восемь из них получили ранения из-за мощного порыва ветра в регионе Бернского Оберланда, который привел к тому, что пассажирский поезд сошел с рельс.

По данным издания, скорость ветра местами достигала 200 км/час.

Издание отмечает, что удар стихии также привел к тому, что в некоторых регионах страны было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение, а около 100 тысяч домов остались без электричества.

Как передает SRF News, в результате шторма у здания главного вокзала в городе Берн опрокинулась большая новогодняя елка высотой в 13 метров.

Из-за поваленных на рельсы деревьев оказалось прервано железнодорожное сообщение на перегоне между городами Фламатт и Лаупен в кантонах Фрибург и Берн. В ряде мест были организованы дополнительные автобусные рейсы.

В кантоне Фрибург с нескольких частных домов и административных учреждений сорвало крыши.

Напомним, на западную Европу обрушился мощный шторм "Элеонора".