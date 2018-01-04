ДТП в Перу: число жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
Число погибших в результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы снова возросло. Об этом сообщает Associated Press.
Как отмечается, спасатели достали из разбившегося автобуса тела всех погибших. По последнним данным, при падении автобуса погибли 51 человек.
Согласно сообщению, в аварии выжили шесть человек, их доставили в больницы. По словам одного из госпитализированных, он смог избежать гибели, так как выпрыгнул из окна автобуса перед тем, как он упал в пропасть.
Ранее сообщалось, что жертвами падения автобуса в пропасть в Перу стали 48 человек.
Напомним, в 70 километрах от перуанской столицы Лимы на участке серпантина, известного как Поворот дьявола, пассажирский автобус столкнулся с грузовой фурой. После удара автобус, в котором ехали более 50 пассажиров, упал в пропасть с высоты 100 метров.
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ДТП в Перу: количество жертв резко возросло
В результате падения автобуса в ущелье к северу от перуанской столицы Лимы по меньшей мере 36 человек погибли, сообщили в Министерстве здравоохранения республики.
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