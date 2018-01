ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам "террористической инфраструктуры", которые находятся на территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.

"В ответ на три ракеты, запущенные по южным районам Израиля из сектора Газа, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической инфраструктуре в секторе Газа", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что армия "продолжит использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан Израиля" и не позволит нарушить суверенитет государства.

