Израиль нанес авиаудар по сектору Газа [ Редактировать ]
ВВС Израиля нанесли авиаудары по объектам "террористической инфраструктуры", которые находятся на территории сектора Газа. Об этом сообщает пресс-служба израильской армии на своей странице в Twitter.
"В ответ на три ракеты, запущенные по южным районам Израиля из сектора Газа, истребители ВВС Израиля нанесли удары по крупной террористической инфраструктуре в секторе Газа", - говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что армия "продолжит использовать любые средства, чтобы предотвратить атаки на граждан Израиля" и не позволит нарушить суверенитет государства.
In response to the 3 rockets fired at southern Israeli communities throughout yesterday from Gaza, IAF fighter jets targeted a significant terror infrastructure in the Gaza Strip— IDF (@IDFSpokesperson) 3 января 2018 г.
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