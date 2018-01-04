4 января: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
4 января - 4-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 361 день.
День Ньютона
Исаак Ньютон - всемирно признанный гений - личность, которой посвящен сегодняшний праздник День Ньютона. Жизнь Ньютона с самого рождения и до смертного одра была больше наполнена случайностями и совпадениями, которые привели к закономерностям и логическим открытиям.
Ученые всего мира и сегодня используют теорему Ньютона-Лейбница, закон вязкости Ньютона, первый, второй и третий законы Ньютона, бином Ньютона, интерполяционные формулы Ньютона, не говоря уже о буквально легендарном законе всемирного тяготения Ньютона.
Именины сегодня празднуют:
Анастасия, Дмитрий, Федор.
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