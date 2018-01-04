Японию всколыхнуло сильное землетрясение [ Редактировать ]
На юге Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.
Как отмечается, землетрясение произошло в районе островов Идзу к югу от острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.
В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, что 31 декабря возле Афин произошло сильное землетрясение.
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