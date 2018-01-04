На юге Японии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,4. Об этом сообщает Геологическая служба США.

Как отмечается, землетрясение произошло в районе островов Идзу к югу от острова Хонсю. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

В настоящий момент информации о жертвах и разрушениях нет. По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, что 31 декабря возле Афин произошло сильное землетрясение.