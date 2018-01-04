Курс доллара в Украине резко упал [ Редактировать ]
Курс валют, установленный НБУ на четверг, 4 января говорит о том, что стоимость доллара значительно снизилась, при этом курс евро стремительно растет.
Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:
- 100 долларов США - 2789,0540 гривны (-17,6683);
- 100 евро - 3353,2796 гривны (+3,7372);
- 10 российских рублей - 4,8421 гривны (-0,0282).
Ранее мы писали о том, что подросток ограбил украинцев на 4 млн.
по теме
Курс валют на 29 декабря: доллар и евро поднялись в цене
Курс валют, установленный НБУ на 29 декабря, говорит о том, что стоимость доллара и евро в Украине стремительно повышается.
Курс евро в Украине снова взлетел
Национальный банк Украины (НБУ) сообщает о том, что стоимость евро в Украине стремительно повышается.
Евро в Украине стал дороже
Курс валют, установленный НБУ на вторник, 20 декабря, говорит о том, что стоимость доллара незначительно повысилась, при этом евро вырос на 9 копеек.
Доллар в Украине снова подорожал
Курс валют, установленный НБУ на среду, 27 декабря, говорит о том, что стоимость доллара и евро в Украине стремительно повышается.
Курс доллара в Украине быстро снижается
Курс валют, установленный НБУ на четверг, 21 декабря, говорит о том, что стоимость доллара стремительно снижается, при этом евро начал расти