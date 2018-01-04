Курс валют, установленный НБУ на четверг, 4 января говорит о том, что стоимость доллара значительно снизилась, при этом курс евро стремительно растет.

Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на уровне:

- 100 долларов США - 2789,0540 гривны (-17,6683);

- 100 евро - 3353,2796 гривны (+3,7372);

- 10 российских рублей - 4,8421 гривны (-0,0282).

Ранее мы писали о том, что подросток ограбил украинцев на 4 млн.