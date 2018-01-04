Одним из распространенных способов похудения является подсчет калорийности употребляемых продуктов в день. Но врачи-диетологи приводят целых 5 причин в материале The Chellenger отказаться от этого способа корректирования фигуры.

1. Вы не знаете, сколько именно калорий нужно вашему организму

Чтобы узнать, сколько примерно калорий требуется конкретно вашему организму, нужно определить свой основной обмен - это минимальное количество энергии, необходимое для поддержания работоспособности организма. Диетологи отмечают, что точное определение основного обмена можно сделать только в специальных лабораториях научных институтов, где результаты исследований подтверждаются на серьёзной и громоздкой высокотехнологичной аппаратуре.

2. Вы не знаете, сколько на самом деле калорий ваш организм получает из пищи

Основная ловушка подсчtта кроется в том, что далеко не все калории используются организмом. На их трансформацию в энергию влияют тысячи микропроцессов, например бактерии в кишечнике: от их количества и активности зависит, сколько калорий вы получите из каждого продукта, который поступит в ваш желудочно-кишечный тракт.

Ваш организм усвоит больше калорий из приготовленного мяса, чем из сырого, и больше калорий из арахисовой пасты, чем из цельного арахиса. Этот процесс индивидуален для каждого организма и для разных продуктов, способа их приготовления, методов выращивания и подкормки на этапах роста - это относится и к животной пище, и к растительной.

3. Калорийность, указанная на упаковке, не всегда точная

Даже если вы поймtте, сколько калорий вам необходимо и как именно вы усваиваете их из пищи, вы всt равно не сможете узнать абсолютно точные цифры калорийности каждого продукта. Американское управление по контролю качества продуктов допускает расхождение значений калорийности в 20% с реальными. Это означает, что снек, на котором указано 250 калорий, может на самом деле содержать как 200, так и 300 калорий.

4. Вы начинаете игнорировать чувство голода

Если отойти от цифр, то ошибка четкого следования плану калорийности еще и в том, что вы игнорируете сигналы своего организма. Чувство голода дано нам природой не просто так: благодаря ему мы узнаем, когда уровень энергии подходит к концу.

Следование расчетам часто приводит к тому, что вы терпите ужасный голод только из-за того, что уже съели дневную норму. Доверяйте своему организму и никогда не игнорируйте резкие приступы голода - именно в такие моменты вы больше всего нуждаетесь в пище.

5. Вы думаете, что можете "отработать калории" в спортзале

Мы думаем, что 300-400 калорий из пирожного или коктейля мы сможем потом сжечь в зале. Но организм не умеет сжигать калории просто так, ради "отработки" съеденного - каждая тратится согласно строгому внутреннему распорядку, и лишние полчаса на дорожке почти наверняка не сожгут именно то, вчерашнее пирожное или булочку. К тому же часто тренировка делает нас еще голоднее. Большая часть калорий идет на внутреннее строительство клеток и тканей, на защиту от невидимых агрессоров, а также на рутинную работоспособность внутренних органов.

Что делать вместо подсчета калорий

Следите за режимом питания, количеством еды, которую съедаете в каждый прием пищи, выбирайте цельные свежие продукты без лишней химии: овощи, фрукты, крупы, молочку с маленьким сроком годности без сахара, мясо и рыбу в необработанном виде.

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