В девушку выстрелили во время прямой трансляции (видео) [ Редактировать ]
В 27-летнюю девушку выстрелили во время прямой трансляции в Facebook. Инцидент произошел в Чикаго. Девушка спровоцировала свою знакомую на ссору, и та выстрелила ей в ногу.
Видеоролик начинается с того, что молодая темнокожая девушка приветствует всех, кто смотрит ее трансляцию, - своих подписчиков в Facebook. Она смеется, радуется отличной погоде и отправляется на прогулку. Через какое-то время она встречает свою, судя по разговору, давнюю знакомую и вступает с ней в перебранку.
Слово за слово, и женщина стреляет в героиню видеоролика из пистолета. Трансляция при этом не прерывается, девушка кричит, что ее ранили. Далее начинается неразбериха со слезами и истерикой.
В полиции Чикаго подтвердили подлинность видеозаписи, и сейчас ведется проверка. Девушку доставили в госпиталь, ее жизни ничто не угрожает.
Напомним, пьяный военный застрелил беременную женщину из-за мяса.
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