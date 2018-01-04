Авто "влетело" в жилой дом (фото) [ Редактировать ]
В четверг утром, 4 января, в Кропивницком произошло тройное ДТП с участием автомобилей Volkswagen, Subaru и Daewoo, сообщили в управлении патрульной полиции Кировоградской области.
"ДТП с пострадавшим. На месте происшествия работают следователи. Автомобиль Volkswagen врезался в дом. Водителя Subaru с легкими телесными повреждениями госпитализировали в областную больницу. Машины получили значительные механические повреждения", - сообщили в пресс-службе.
По данным полиции, на перекрестке не работал светофорный объект.
Напомним, при столкновении двух авто погибли дети.
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