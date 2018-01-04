Минские соглашения: Геращенко рассказала о приоритетах [ Редактировать ]
Участница переговоров в Минске, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко рассказала, о чем в первую очередь будут договариваться в Беларуси в новом году.
Об этом она сообщает в Facebook.
"Для украинских представителей в Минской гуманитарной подгруппе (где работают также В. Медведчук и привлеченные в качестве экспертов обмудсмен В. Лутковская и представители СБУ) приоритетами на 2018 год будет освобождение всех незаконно удерживаемых из тюрем ОРДЛО и активизация работы по поиску и идентификации пропавших без вести", - пишет Геращенко.
Она пообещала, что украинская сторона приложит все усилия, чтобы вторая волна освобождения заложников состоялась как можно быстрее.
Напомним, в Минске договорились о новогоднем перемирии и обмене пленными.
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