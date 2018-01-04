Светлана Лобода поделилась снимком кольца на безымянном пальце [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинская певица Светлана Лобода продемонстрировала кольцо на безымянном пальце правой руки.
Фото певица опубликовала в Instagram.
Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial)
Напомним, Светлана Лобода снова станет мамой.
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