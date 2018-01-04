Самоубийца в Запорожье убил маленького ребенка

Трагедия за несколько часов до Нового года. В Запорожье самоубийца, выпрыгнув из окна, погиб сам и лишил жизни малыша, который вышел с отцом из подъезда. Все подробности - в репортаже наших корреспондентов.