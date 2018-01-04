Ребенок напоролся на острый штырь на ледяной горке [ Редактировать ]
Семилетний ребенок серьезно пострадал, когда катался на ледяной горке в Кургане.
Происшествие произошло 3 января. Мальчик напоролся на острый штырь, который торчал из ямы.
Ребенка доставили в отделение травматологии Курганской областной детской клинической больницы.
Напомним, родители запирали 4-летнего малыша в шкафу.
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