В ЮАР поезд сошел с рельсов и загорелся, погибли люди (фото, видео) [ Редактировать ]
В ЮАР 4 января поезд сошел с рельсов, столкнулся с грузовым автомобилем и загорелся, погибли не менее 12 человек, передает издание Enca.
"12 человек погибли и около 260 получили ранения в результате столкновения поезда с грузовиком в Крустадте", – говорится в сообщении.
После того как поезд сошел с рельсов и столкнулся с грузовиком, произошло возгорание вагонов. Отмечается, что количество погибших может возрасти.
Инцидент произошел между населенными пунктами Хенненман и Крунстадт.
Shosholoza train derailed outside Kroonstad.@maroelamedia @afriforum @IanCameron23 @HantiO @crimeairnetwork pic.twitter.com/hsq4uuQuWC— Marius Müller (@Marius4060) 4 января 2018 г.
Напомним, "Интерсити" Запорожье-Киев задымился в пути.
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