В ЮАР 4 января поезд сошел с рельсов, столкнулся с грузовым автомобилем и загорелся, погибли не менее 12 человек, передает издание Enca.



"12 человек погибли и около 260 получили ранения в результате столкновения поезда с грузовиком в Крустадте", – говорится в сообщении.

После того как поезд сошел с рельсов и столкнулся с грузовиком, произошло возгорание вагонов. Отмечается, что количество погибших может возрасти.

Инцидент произошел между населенными пунктами Хенненман и Крунстадт.

Напомним, "Интерсити" Запорожье-Киев задымился в пути.