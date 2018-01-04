Украинская Православная Церковь подала списки обеим сторонам вооруженного конфликта для следующего обмена пленными.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий заявил на встрече с освобожденными военнопленными, которая состоялась 4 января в его резиденции в Киево-Печерской лавре.

Блаженнейший попросил родных и друзей тех, кто еще ожидает освобождения, предоставлять точную информацию о заключенных для ускорения обменного процесса.



"Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять. Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке есть, в другом нет. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более детальные данные, просим вас их присылать", - отметил Предстоятель УПЦ.

Напомним, предстоятель УПЦ рассказал, как проходил обмен.