В белорусском Светологорске трое детей в среду вечером самовольно покинули детский сад, добрались до железнодорожной станции и отправились кататься на поезде.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс".

Отсутствие 3-4 летних малышей в группе было обнаружено, когда за ними пришли родители. Детей заметил машинист состава, их опознали достаточно быстро, сопроводили до города Жлобин, где передали в руки правоохранителям.

По данным Министерства образования Белоруссии, в результате инцидента своего места работы лишилась воспитательница, под надзором которой находились дети, а начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета объявлен выговор.

Напомним, ребенок напоролся на острый штырь на ледяной горке.