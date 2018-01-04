Дети сбежали из детского сада, чтобы покататься на поезде [ Редактировать ]
В белорусском Светологорске трое детей в среду вечером самовольно покинули детский сад, добрались до железнодорожной станции и отправились кататься на поезде.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс".
Отсутствие 3-4 летних малышей в группе было обнаружено, когда за ними пришли родители. Детей заметил машинист состава, их опознали достаточно быстро, сопроводили до города Жлобин, где передали в руки правоохранителям.
По данным Министерства образования Белоруссии, в результате инцидента своего места работы лишилась воспитательница, под надзором которой находились дети, а начальнику отдела образования, спорта и туризма Светлогорского районного исполнительного комитета объявлен выговор.
Напомним, ребенок напоролся на острый штырь на ледяной горке.
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