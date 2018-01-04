В Киеве ограничат движение транспорта по трем мостам [ Редактировать ]
В связи с ремонтными работами, при благоприятных погодных условиях, будет частично ограничено движение транспорта по некоторым мостам столицы.
Об этом сообщила пресс-служба КК "Киевавтодор".
5 января частично ограничат движение:
- с 11.00. до 15.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина;
- с 15.00. до 19.00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. "Петровка";
- с 15.00. до 17.00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Николая Бажана на Надднепрянское шоссе;
- с 17.00 до 19.00 на мосту Метро через р. Днепр в направлении движения с просп. Броварского на Набережное шоссе
Напомним, в Киеве переименуют мост и несколько улиц.
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