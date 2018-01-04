В Киеве проходит марш в честь дня рождения Бандеры

"Факельное шествие" в честь 109 годовщины со дня рождения Степана Бандеры проходит в эти минуты в столице. В марше принимают участие несколько тысяч человек, однако в этом году активистов меньше, чем в прошлом.