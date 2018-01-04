Рождество 2018: как будет работать метро Киева [ Редактировать ]
В Рождественскую ночь в Киеве работа каждой станции метро будет продлена на 3 часа.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевского метрополитена" на своей странице в Facebook.
Напомним, в Киеве ограничат движение транспорта по трем мостам.
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