В течение этих суток, 4 января, невзирая на договоренности о перемирии, боевики совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не удосужились в полной мере обеспечить режим прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины подверглись обстрелам со стороны захватчиков из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

Напомним, в Германии скептически относятся к разрешению конфликта на Донбассе с помощью предоставления летального оружия из США.