Война на Донбассе: боевики нарушили режим тишины [ Редактировать ]
В течение этих суток, 4 января, невзирая на договоренности о перемирии, боевики совершили обстрел позиций Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает в Facebook пресс-центр штаба АТО.
"Несмотря на достигнутые договоренности о новогодне-рождественском перемирии, российско-оккупационные войска сегодня не удосужились в полной мере обеспечить режим прекращения огня. Позиции Вооруженных сил Украины подверглись обстрелам со стороны захватчиков из оружия, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
Напомним, в Германии скептически относятся к разрешению конфликта на Донбассе с помощью предоставления летального оружия из США.
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