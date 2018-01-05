Курс валют, установленный НБУ на пятницу, 5 января, говорит о том, что стоимость доллара после непродолжительного падения, резко поднялась.

Так, доллар подорожал сразу на 11 копеек до 28,01 грн, цена евро поднялась до 33,80 грн.

Официальный курс валют в Украине:

100 долларов США - 2801.3366

100 евро - 3379.8126

Ранее podrobnosti.ua сообщали о снижении курса биткоина.