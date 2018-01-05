Курс доллара в Украине стремительно растет [ Редактировать ]
Курс валют, установленный НБУ на пятницу, 5 января, говорит о том, что стоимость доллара после непродолжительного падения, резко поднялась.
Так, доллар подорожал сразу на 11 копеек до 28,01 грн, цена евро поднялась до 33,80 грн.
Официальный курс валют в Украине:
100 долларов США - 2801.3366
100 евро - 3379.8126
Ранее podrobnosti.ua сообщали о снижении курса биткоина.
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