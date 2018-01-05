В Афганистане подорвался террорист-смертник, погибли 11 человек [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В столице Афганистана в результате теракта погибли, по меньшей мере, 11 человек. Об этом сообщает The Independent.
Террорист-смертник подорвал себя близко к группе сотрудников службы безопасности, проводившей спецоперацию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем.
Полицейские на месте происшествия заявили, что смертник был одет в полицейскую или военную форму и подошел к группе сотрудников службы безопасности.
Взрыв произошел недалеко от посольства США и других зарубежных миссий.
Десятки людей получили ранения. 25 человек доставили в больницы.
Террористы группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что в результате него погибли или получили ранения около 80 афганских полицейских и сотрудников службы безопасности.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве на похоронах в Афганистане.
по теме
В Афганістані потрійним вибухом вбило 40 людей
Черговий теракт в Афганістані. Щонайменше 40 людей загинули, ще 30 поранені в результаті потрійного вибуху на заході Кабула. Терорист-смертник підірвав себе біля будівлі місцевої інформагенції, де також розташований шиїтський культурний центр. Після цього спрацювали ще дві магнітні міни, встановлені біля стін будівлі.
В Москве на АЗС прогремел мощный взрыв (видео)
Вечером 2 января, на автозаправочной станции в Москве, произошел взрыв.
Великобритания включила Украину в топ "горячих" стран
Министерство иностранных дел Великобритании предупреждает граждан о высоких рисках терактов в Турции, Украине, Германии и Франции.
В Италии прогремел мощный взрыв
Четыре человека пострадали в результате взрыва в итальянском Турине. Сдетонировала самодельная бомба.
В больнице Пакистана взорвался газ, есть погибшие
В результате взрыва газового баллона на территории больницы в Пакистане, погибли шесть человек и более 10 пострадали.