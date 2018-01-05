В Афганистане подорвался террорист-смертник, погибли 11 человек Источник: EPA / UPG

В столице Афганистана в результате теракта погибли, по меньшей мере, 11 человек. Об этом сообщает The Independent.

Террорист-смертник подорвал себя близко к группе сотрудников службы безопасности, проводившей спецоперацию против незаконной торговли наркотиками и алкоголем.

Полицейские на месте происшествия заявили, что смертник был одет в полицейскую или военную форму и подошел к группе сотрудников службы безопасности.

Взрыв произошел недалеко от посольства США и других зарубежных миссий.

Десятки людей получили ранения. 25 человек доставили в больницы.

Террористы группировки "Исламское государство" взяли на себя ответственность за нападение, заявив, что в результате него погибли или получили ранения около 80 афганских полицейских и сотрудников службы безопасности.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о взрыве на похоронах в Афганистане.