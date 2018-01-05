В США из-за непогоды погибли 16 человек Источник: EPA / UPG

В США снегопады, ураганы и морозы парализовали многие города. Из-за резкого похолодания погибли 16 человек. Об этом сообщает CNN.

Шесть смертей зарегистрированы в штате Висконсин, четыре - в Техасе, три - в Северной Каролине и по одной в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.

Отмечается, что в результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы - отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели.

Ранее сообщалось, что во Флориде впервые за 28 лет выпал снег.