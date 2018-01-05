В США из-за непогоды погибли 16 человек [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В США снегопады, ураганы и морозы парализовали многие города. Из-за резкого похолодания погибли 16 человек. Об этом сообщает CNN.
Шесть смертей зарегистрированы в штате Висконсин, четыре - в Техасе, три - в Северной Каролине и по одной в Мичигане, Миссури и Северной Дакоте.
Отмечается, что в результате сильных снегопадов, ураганного ветра и мороза американские города буквально парализованы - отменены 3 100 рейсов, сотни школ закрыты, а полки продуктовых магазинов опустели.
Ранее сообщалось, что во Флориде впервые за 28 лет выпал снег.
по теме
Во Флориде впервые за 28 лет выпал снег (видео)
Во Флориде (юг США) впервые за 28 лет случился снегопад
У Пенсильванії через негоду оголосили надзвичайний стан
В американському штаті Пенсильванія зачинені школи, торговельні центри, не працює аеропорт.
Погода на День святого Николая: украинцев предупредили об опасности
В Украину пришел циклон метелей, который значительно ухудшит погодные условия.
Снегопад в Киеве: городские власти запретили въезд грузовиков
В Киеве в ночь на понедельник прогнозируют снегопад, для предотвращения заторов с 6:00 заезд крупногабаритного транспорта в столицу будет ограничен.
В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за снегопада
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.