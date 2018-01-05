В Нью-Йорке ввели чрезвычайное положение из-за снегопада [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайного положения в связи с экстремальными погодными условиями.
"Я объявляю режим чрезвычайного положения в Нью-Йорке, Уэстчестере и на Лонг-Айленде в связи с экстремальными погодными условиями", - написал он в Twitter.
Из-за сильного ветра и плохой видимости международный аэропорт имени Джона Кеннеди приостановил работу.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 5 января, может выпасть до 7,5 сантиметра снега, возможно образование наледи. Температура воздуха опустится ниже минус 9 градусов.
Ранее сообщалось, что во Флориде впервые за 28 лет выпал снег.
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