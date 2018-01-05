В НАТО утвердили официальный гимн (аудио) [ Редактировать ]
Организация Североатлантического договора утвердила свой официальный гимн, говорится в сообщении Альянса.
У утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов.
У НАТО и раньше был гимн, но он не был утвержден официально.
С 1989 года на связанных с блоком мероприятиях звучала композиция, которую написал дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг.
Ранее сообщалось о намерении НАТО усилить позиции в Европе.
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