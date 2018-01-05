Организация Североатлантического договора утвердила свой официальный гимн, говорится в сообщении Альянса.

У утвержденного гимна нет слов, при этом он написан для 20 музыкальных инструментов.



У НАТО и раньше был гимн, но он не был утвержден официально.



С 1989 года на связанных с блоком мероприятиях звучала композиция, которую написал дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг.

Ранее сообщалось о намерении НАТО усилить позиции в Европе.