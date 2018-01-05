Оперативные данные электронных торгов говорят о резком повышении мировых цен на нефть.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $68,06 за баррель.

Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $61,99 за баррель.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о снижении курса биткоина.