Мировые цены на нефть резко взлетели [ Редактировать ]
Оперативные данные электронных торгов говорят о резком повышении мировых цен на нефть.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в марте поднялись до $68,06 за баррель.
Февральские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли до $61,99 за баррель.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о снижении курса биткоина.
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