В городе Перт-Амбой, штат Нью-Джерси, от отравления угарным газом в многоквартирном доме пострадал 21 человек, передает местное издание MyCentralJersey.

Как сообщается, шесть человек были доставлены в больницу в бессознательном состоянии, состояние четырех из них медики оценивают как критическое. Остальным пострадавшим была оказана помощь на месте.

Отмечается, что среди пострадавших семеро сотрудников полиции.

Что стало причиной утечки газа, на данный момент неизвестно. В целях безопасности специалисты эвакуировали из дома всех жильцов.

На месте работают экстренные службы.

Накануне в Ивано-Франковсе из-за отравления погибла семья поэтессы.