Переговоры КНДР и Южной Кореи: названа дата [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В пятницу, 5 января, власти КНДР и Южной Кореи договорились о дате переговоров на высоком уровне, передает Yonhap.
Северная Корея сообщила Сеулу, что она приняла последнее предложение Южной Кореи о переговорах в следующий вторник, 9 января.
"Обе стороны решили обсудить рабочие вопросы для переговоров путем обмена документами", - сказал на пресс-брифинге представитель пресс-службы министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ-Хюн.
Ранее podrobnosti.ua сообщали, что КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею.
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