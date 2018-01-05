В пятницу, 5 января, власти КНДР и Южной Кореи договорились о дате переговоров на высоком уровне, передает Yonhap.

Северная Корея сообщила Сеулу, что она приняла последнее предложение Южной Кореи о переговорах в следующий вторник, 9 января.

"Обе стороны решили обсудить рабочие вопросы для переговоров путем обмена документами", - сказал на пресс-брифинге представитель пресс-службы министерства юстиции Южной Кореи Байк Тхэ-Хюн.

Ранее podrobnosti.ua сообщали, что КНДР отправит спортсменов на Олимпиаду в Южную Корею.