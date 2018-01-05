Парень раскопал могилу умершего брата для совместного праздника [ Редактировать ]
Парень раскопал могилу умершего брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год. Инцидент произошел в городе Санта-Марта, Колумбия, в канун Нового года. Молодой человек по имени Кевин Ривера пришел домой весь грязный и с ранами на теле, после чего объяснил причину своего отсутствия за праздничным столом, сообщает Mirror.
Ривера заявил, что с самого утра раскапывал могилу погибшего два года назад двоюродного брата, чтобы вместе с ним встретить Новый год. Испуганные родственники не поверили Ривере, однако вскоре отправились на место происшествия.
"Он не стал скрывать, что достал из гроба своего брата - он слишком сильно любил его и хотел побыть с ним и встретить Новый год. Вся семья в шоке", - рассказал дядя парня.
Раскритиковала работу сотрудников кладбища мать погибшего: женщина возмутилась, что во время происшествия ни сторож, ни охранники кладбища не смогли предпринять соответствующих действий, чтобы обеспечить безопасность могилам.
Кевина Риверу направили в психиатрическую больницу - после своего признания он стал слишком агрессивным, и родственники обеспокоились за свою жизнь.
Напомним, мальчик нашел подарки от Санты на могиле брата-близнеца.
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