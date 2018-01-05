Google начала тестирование новой операционной системы [ Редактировать ]
Компания Google начала тестирование новой операционной системы Fuchsia. Сотрудники выложили документацию, позволяющую загрузить ОС на Pixelbook (собственный ноутбук Google).
Для работы с Fuchsia потребуется две машины: одна служит сервером, вторая - исполнителем. По данным издания, в паре с Pixelbook пока могут работать гибридный планшет Acer Switch Alpha 12 и мини-ПК Intel NUC.
Над Fuchsia работали около года. Google по-прежнему не раскрывает детали операционной системы.
Пока не ясно предназначение новой ОС, возможно, Fuchsia сделали преемником проекта Andromeda - ноутбука, в котором соединились бы системы Chrome и Android. Его так и не реализовали, вместо этого Google объявила, что приложения Android будут доступны для хромбуков.
Тем временем на YouTube выложили необычное видео, которое превращается в 3D.
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