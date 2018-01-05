В NASA показали карту температурных аномалий в мире (фото) [ Редактировать ]
Ученые NASA обнародовали карту, на которой изображены температурные аномалии в мире. Карта показывает отклонения от средней тампературы в определенном регионе.
Как поясняет NASA, красным обозначены участки, температура которых выше средней, голубым – ниже. Белым обозначены места, где температура соответствует норме.
"Теплые аномалии, которые сохраняются на большей части земного шара на протяжении многих лет, могут быть признаками глобального потепления", - добавляют ученые. Последние полученные данные датируются февралем 2017 года.
В NASA отметили, что декабрь и январь являются ненормально теплыми для большинства стран мира. Например, Калифорнию охватили необычные для этого, обычно влажного, периода пожары, а на Аляске можно кататься на бордах в футболках. При этом другая часть США борется с непомерными морозами.
Напомним, NASA показало невероятной красоты фото с Красной планеты.
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