Харьковский аэропорт не принимает и задерживает рейсы [ Редактировать ]
Международный аэропорт "Харьков" не принимает рейсы из Киева и Стамбула из-за тумана, сообщили в аэропорту.
Как указано на официальном сайте аэропорта, самолет из Киева (Борисполь), который по расписанию должен был прилететь в Харьков в 16.35, задерживается до 18.05, а из Стамбула, который должен был прилететь в 17.00, до 19.40.
Напомним, в Одесском аэропорту задержали мужчину, которого разыскивает Интерпол.
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