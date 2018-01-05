Рождество Христово - это не только теплый семейный праздник, но и очень важный день в церковном календаре. А потому в преддверии праздника многие задаются вопросом - что можно, а что нельзя делать в светлый праздник.

Что обязательно стоит сделать на Рождество:

7 января стоит постараться посетить храм, принять участие в рождественской литургии. Если такой возможности нет, то поставить свечку и прочесть молитву можно дома. Самое важное - ваши слова должны быть искренними и исходить от чистого сердца. Это главное, что нужно сделать 7 января.

В Рождество можно вести повседневные дела, но в том случае, если они являются необходимым условием для удовлетворения ваших нужд и потребностей, а не направлены на развлечения. Работа тоже не запрещается, если этот заработок необходим вам для приобретения жизненно важных вещей. А вот стирать одежду в Рождество можно только в случае крайней надобности.

Кропотливая работа, такая как, шитье, вязание, вышивание, тоже разрешена. Но лишь в том случае, если это не развлечение, а работа либо подарок для дорогого вам человека. Такое дело считается Богоугодным, а потому им можно заниматься в Рождество Христово 7 января 2018 года. Ведь труд всегда был и остается в почете.

Не запрещаются церковью в Рождество Христово 7 января 2018 года близкие супружеские отношения, если семья стремится к продолжению рода.

В Рождество Христово можно ходить в магазины и совершать покупки. Более того, народная примета гласит, что в Рождество покупки привлекают в вашу жизнь достаток и финансовое благополучие. Также в этот день можно подать милостыню, чтобы просящие люди помолились о вашем здравии.

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