В Украину возвращаются десять моряков с арестованного сирийского судна [ Редактировать ]
В Украину возвращаются десять моряков, находившихся в порту Сирии на арестованном судне "Старшина Деров" с августа 2017 года.
Об этом сообщили в пресс-службе посольства Украины в Ливане.
Отмечается, что в течение этой недели работники посольства Украины в Ливане работали над возвращением украинского экипажа судна "Старшина Деров Н." и вели переговоры. "Десять украинских граждан стали заложниками ситуации, когда судно в связи с арестом не могло покинуть порт, а его экипаж мог быть возвращен домой только после его замены на другой. С августа месяца наши моряки не получали зарплату. Как только получили сигнал от родственников начали оперативно работать, поддерживать постоянный контакт с экипажем, капитаном и администрацией судна", - говорится в сообщении.
Напомним, десять украинских моряков застряли в сирийском порту.
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