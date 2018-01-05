Нововведения 2018: штрафы до 40 тыс. и рост минимальной зарплаты

Новые штрафы, тарифы, цены и зарплаты. Первый день 2018 принес украинцам много изменений. Одно из них - монетизация льгот. Она только стартовала и будет проводиться в три этапа. Сегодня начался первый - на уровне поставщиков услуг. О других новшествах - в нашем материале.