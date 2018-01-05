Дороги в Украине: Порошенко рассказал, сколько денег заложено на строительство [ Редактировать ]
В Государственном бюджете на 2018 год заложено более 40 миллиардов гривен на ремонт дорог.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко, передает пресс-служба главы государства.
"В бюджете на строительство дорог, в том числе через Дорожный фонд, заложено 44 миллиардов гривен", - отметил президент.
Дорога – символ руху вперед, а хороша дорога означає ще і рух в правильному напрямі.— Петро Порошенко (@poroshenko) 5 января 2018 г.
У цьогорічному бюджеті на будівництво доріг, у тому числі через Дорожній фонд, закладено 44 млрд гривень.
Дорогами ми об’єднуємо Україну з Європою! pic.twitter.com/9ZEcVlMcKp
Напомним, Гройсман пообещал наказать виновных в некачественном ремонте дорог.
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