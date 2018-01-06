В Нидерландах ученые майнили криптовалюту телами людей [ Редактировать ]
В Нидерландах криптовалюту "майнили" с помощью человеческого тепла. Такой необычный эксперимент провели в Институте старения человека в Гааге.
К исследованиям присоединились 37 желающих, на которых надели специальные костюмы, соединяющие тело с компьютером. Людям не нужно было ничего делать, просто лежать и ждать, пока их тела производят тепло.
Эксперимент длился 212 часов. За это время ученые "намайнили" более 16 с половиной тысяч разных криптомонет. Добровольцы получили 80% прибыли, остальной доход пойдет на развитие института.
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