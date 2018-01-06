В Нидерландах криптовалюту "майнили" с помощью человеческого тепла. Такой необычный эксперимент провели в Институте старения человека в Гааге.

К исследованиям присоединились 37 желающих, на которых надели специальные костюмы, соединяющие тело с компьютером. Людям не нужно было ничего делать, просто лежать и ждать, пока их тела производят тепло.

Эксперимент длился 212 часов. За это время ученые "намайнили" более 16 с половиной тысяч разных криптомонет. Добровольцы получили 80% прибыли, остальной доход пойдет на развитие института.