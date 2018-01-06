Между Россией и Китаем появилась стена из "Игры престолов" [ Редактировать ]
Почему сотрудникам Белого дома придется отказаться от мобильных? Чем не стоит приправлять запеченную утку? И где появилась копия стены из "Игры Престолов"? Об этом и не только - в нашем международном обзоре.
Режимный объект. Персоналу Белого дома отныне нельзя пользоваться личными сотовыми в западном крыле здания. Инициатором запрета стал руководитель аппарата резиденции президента Джон Келли.
Говорит: дескать, к беспроводной сети западного крыла подключено слишком много устройств, при этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома. Сотрудники Белого дома уже бьют тревогу. Говорят: теперь в случае необходимости родные и близкие даже не смогут до них дозвониться.
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Гендерная Санта-Барбара. Женщина-транссексуал может быть зарегистрирована только как отец ребенка, а не как мать - постановил суд в Германии. Юридически матерью малыша может быть только "женщина, родившая ребенка".
Прецедентом для такого закона стал случай с трансгендером, который сменил свой пол с мужского на женский в 2012. А в 2015 его подруга родила ребенка от его же ранее замороженного семени. Женщина-трансгендер хотела быть записана в качестве второй матери ребенка, а не отца. Но суд отказал.
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На войне все средства хороши. Хоккеист лишился части бороды в драке прямо на льду. Канадский игрок Джозеф Торнтон, выступающий за клуб "Сан-Хосе Шаркс", устроил потасовку с форвардом Наземом Кадри из клуба "Торонто Мэйпл Лифс". Тот в порыве ярости схватил оппонента за густую бороду и с остервенением вырвал целый клок. На видео схватку сняли зрители матча.
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Зима близко. Стена из "Игры престолов" появилась между Россией и Китаем. Ограждение из снега и льда высотой с девятиэтажку выросло на озере Ханка возле границы.
Сильный ветер согнал куски льда разных размеров к восточному берегу водоема. Впрочем, многим стена напоминает Великую Китайскую.
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Чешская бабуля отравила свою семью уткой с марихуаной. Пожилая женщина просто перепутала каннабис с приправой. Отведав блюда, родственники стали жаловаться на тошноту, рвоту и головную боль. Им пришлось обратиться в больницу.
Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях. Его заначка, к слову, и стала причиной переполоха.
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Огромный воздушный шар Люмьер - часть рождественских декораций британской столицы - из-за сильных ветров отшвартовался и улетел прямиком на оживленную Оксворд-Стрит. Там он запутался в линиях электропередач.
Освобождать горе-путешественника пришлось пожарным. В итоге беглеца отправили на прежнее место работы.
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