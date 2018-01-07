Поздравления с Рождеством Христовым: стихи, картинки и проза [ Редактировать ]
Рождество - один из самых ожидаемых праздников в году. Поздравьте своих близких с эти светлым праздником.
***
Пусть Рождество войдет в ваш дом,
С собой неся все то, что свято!
Пусть будут смех и радость в нем,
От счастья и душа богата!
Пускай уютом дышит дом,
Пусть ангел вас оберегает!
Мы поздравляем с Рождеством
И только лучшего желаем!
***
Зажглась звезда добра и волшебства -
Счастливого святого Рождества.
Пусть Бог хранит и люди помогают,
Пусть звездный свет в душе не угасает,
Пусть счастьем и богатством полон дом.
Любви, здоровья, мира! С Рождеством!
***
Вас поздравляю с Рождеством!
Пусть радость постучится в дом,
Пусть в нем поселится уют,
Ну а проблемы прочь уйдут!
Пусть вера сердце озаряет,
Любовь теплом вас согревает.
Пусть чудо в вашу жизнь придет,
С собою счастье принесет!
***
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
***
Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!
***
В день рождения Христа
Пожелаю всем добра.
Тепло в душе всегда храните,
Любовь как божий дар примите.
Пусть ангел рядом пребывает:
От бед, печали охраняет,
Несет в Ваш дом согласие,
Благополучие, счастье!
***
Пускай рождественским напевом
Сей день тебя благословит,
Пусть радость будет ярче снега,
Пускай судьба благоволит.
Пусть Рождество тебя отметит
Волшебным светом золотым,
Пускай успеха солнце светит,
Живи, люби и будь любим!
***
Стучится в окна Рождество,
Чтобы душе и сердцу пелось,
Тебе желаю я всего,
Что самому тебе хотелось.
Хочу здоровья пожелать,
И быть в душе порой беспечным,
И никогда не унывать,
Пусть счастье будет бесконечным!
***
С ранних лет об этом знают дети -
Вездесущ Господь наш и незрим.
И за все прекрасное на свете
Бога в Рождество благодарим.
В Рождество тебе желаю счастья,
Как и всей твоей семье.
Пусть обходят дом ненастья,
Жить в достатке и добре.
***
Красивой сказкою с рождественских небес
Пусть спустятся к тебе твои мечты.
Желаю много истинных чудес,
Тепла, любви, душевной чистоты.
Пусть будет все на благо, на добро,
И сердце пусть не ведает печали.
Желаю, чтоб во всем тебе везло,
Чтоб Бог берег и люди привечали
***
Мы Новый год отметили,
Сегодня - Рождество!
Желаю добродетели,
Пусть не коснется зло.
А будет только счастье,
Сегодня и всегда,
Печалей и ненастий
Не будет никогда!
***
Зажглась полночная звезда,
Зажглась звезда надежды нашей!
Так пусть горит она всегда,
Чтоб мир добрее стал и краше!
Пусть вам подарит Рождество
Всех исполнения желаний!
И пусть своим очарованьем
Накроет нас всех волшебство!
***
В тихом снежном январе
Рождество Христово -
Церкви в звонком серебре
Праздника ждут снова...
Долгий пост закончен, вновь
С Рождеством, родные!
Пусть опять вас ждут любовь,
Радости земные!
В праздник этот нет проблем,
Лишь тепло и вера,
Пусть господь подарит всем
Счастье полной мерой!
***
В день счастливый зимний
Рождество приходит.
В дом и в душу радость
И любовь приводит.
Поздравляю с Рождеством,
Пусть все удается.
Любовь, счастье и успех
К тебе с неба льется.
***
Ангелы с небес спустились,
двери в сказку отворились.
Наступило Рождество!
И у власти колдовство!
И неведомая сила
Растворяет в душах зло.
В сердце радость затаилась!
Счастья, мира!
С Рождеством!
***
Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.
***
Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!
***
В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.
***
Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлётов, счастливых полётов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.
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