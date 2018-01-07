Рождество - один из самых ожидаемых праздников в году. Поздравьте своих близких с эти светлым праздником.

***

Пусть Рождество войдет в ваш дом,

С собой неся все то, что свято!

Пусть будут смех и радость в нем,

От счастья и душа богата!

Пускай уютом дышит дом,

Пусть ангел вас оберегает!

Мы поздравляем с Рождеством

И только лучшего желаем!

***

Зажглась звезда добра и волшебства -

Счастливого святого Рождества.

Пусть Бог хранит и люди помогают,

Пусть звездный свет в душе не угасает,

Пусть счастьем и богатством полон дом.

Любви, здоровья, мира! С Рождеством!

***

Вас поздравляю с Рождеством!

Пусть радость постучится в дом,

Пусть в нем поселится уют,

Ну а проблемы прочь уйдут!

Пусть вера сердце озаряет,

Любовь теплом вас согревает.

Пусть чудо в вашу жизнь придет,

С собою счастье принесет!

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

***

Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым! Пусть в вашем доме всегда будет светло и уютно, пусть беды обходят вас стороной, а любовь сохраняется и пребывает в вашем сердце! Светлый праздник Рождества сулит чудеса, и я желаю вам встречи с этим чудом!

***

В день рождения Христа

Пожелаю всем добра.

Тепло в душе всегда храните,

Любовь как божий дар примите.

Пусть ангел рядом пребывает:

От бед, печали охраняет,

Несет в Ваш дом согласие,

Благополучие, счастье!

***

Пускай рождественским напевом

Сей день тебя благословит,

Пусть радость будет ярче снега,

Пускай судьба благоволит.

Пусть Рождество тебя отметит

Волшебным светом золотым,

Пускай успеха солнце светит,

Живи, люби и будь любим!

***

Стучится в окна Рождество,

Чтобы душе и сердцу пелось,

Тебе желаю я всего,

Что самому тебе хотелось.



Хочу здоровья пожелать,

И быть в душе порой беспечным,

И никогда не унывать,

Пусть счастье будет бесконечным!

***

С ранних лет об этом знают дети -

Вездесущ Господь наш и незрим.

И за все прекрасное на свете

Бога в Рождество благодарим.



В Рождество тебе желаю счастья,

Как и всей твоей семье.

Пусть обходят дом ненастья,

Жить в достатке и добре.



***

Красивой сказкою с рождественских небес

Пусть спустятся к тебе твои мечты.

Желаю много истинных чудес,

Тепла, любви, душевной чистоты.



Пусть будет все на благо, на добро,

И сердце пусть не ведает печали.

Желаю, чтоб во всем тебе везло,

Чтоб Бог берег и люди привечали

***

Мы Новый год отметили,

Сегодня - Рождество!

Желаю добродетели,

Пусть не коснется зло.

А будет только счастье,

Сегодня и всегда,

Печалей и ненастий

Не будет никогда!

***

Зажглась полночная звезда,

Зажглась звезда надежды нашей!

Так пусть горит она всегда,

Чтоб мир добрее стал и краше!

Пусть вам подарит Рождество

Всех исполнения желаний!

И пусть своим очарованьем

Накроет нас всех волшебство!

***

В тихом снежном январе

Рождество Христово -

Церкви в звонком серебре

Праздника ждут снова...

Долгий пост закончен, вновь

С Рождеством, родные!

Пусть опять вас ждут любовь,

Радости земные!

В праздник этот нет проблем,

Лишь тепло и вера,

Пусть господь подарит всем

Счастье полной мерой!

***

В день счастливый зимний

Рождество приходит.

В дом и в душу радость

И любовь приводит.

Поздравляю с Рождеством,

Пусть все удается.

Любовь, счастье и успех

К тебе с неба льется.

***

Ангелы с небес спустились,

двери в сказку отворились.

Наступило Рождество!

И у власти колдовство!

И неведомая сила

Растворяет в душах зло.

В сердце радость затаилась!

Счастья, мира!

С Рождеством!

***

Самого светлого, хорошего, праздничного настроения. Радости, блеска в глазах, улыбок, позитивных мыслей и везения, душевной гармонии и только настоящих людей рядом. Пусть сказка в дом придет, луч тепла и света будет оберегать каждый день. Верьте только в лучшее, тогда все приятные встречи будут неслучайными.

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполняется теплотой и уютом. Сбываются все, даже самые маленькие, мечты. Сердца близких и родных будут согреты любовью и заботой. Окружающие люди будут добрыми и отзывчивыми. А Рождественская звезда всегда освещает путь!

***

В светлый праздник Рождества желаем вам добра и счастья, благополучия и уюта вашему дому, душевной теплоты, взаимопонимания и поддержки в семье. Пусть жизнь ваша будет мирной, спокойной, счастливой.

***

Поздравляю с Рождеством Христовым, с праздником, который дышит надеждой и любовью, который возвращает веру в чудо и добро. Желаю стремительных взлётов, счастливых полётов, искренних объятий близких и большого счастья на Земле.

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