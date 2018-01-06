6 января - день неожиданностей и сюрпризов. Не всегда приятных, но их всегда можно обернуть в положительную сторону.

Козерог

Не пытайтесь сражаться с ветряными мельницами. Вы потратите кучу сил, а желаемого результата не будет. Ищите настоящий источник неприятностей.

Водолей

Включите рассудительность и на любые неожиданности реагируйте с холодным сердцем, не делайте поспешных выводов.

Рыбы

Рядом с вам ходит волк в овечьей шкуре, присмотритесь к окружению.

Овен

Сегодня очень хороший финансовый день. Смело заключайте сделки, совершайте покупки, можете даже раздобыть лотерейный билетик.

Телец

Поставьте цель избавиться от всего старого, ненужного и изжившего себя. Это касается и вещей, и отношений.

Близнецы

Постарайтесь устоять под натиском неприятных новостей. Возьмите себя в руки и не дайте себе расклеиться.

Рак

Постарайтесь быть добрее и снисходительнее. Перфекционизм не раз приводил вас к головокружительному успеху, но сейчас он только заставит потратить много энергии на вещи, которые никто не заметит.

Лев

Будьте осторожны с деньгами, есть риск столкнуться с мошенниками и жуликами. Не доверяйте и не перепоручайте никому важных финансовых решений.

Дева

Посвятите день себе, разложите по полочкам ваши чувства и эмоции. Ком неразрешенных вопросов становится все тяжелее и если не разобрать все сейчас, вам может грозить депрессия.

Весы

Пользуйтесь очарованием и способностью располагать к себе людей. У вас сегодня отлично получится организовывать процессы и вести за собой.

Скорпион

Даже если злитесь, заставляйте себя искать в происходящем хорошее. Будьте дальновидными и помните, многие неприятности не будут иметь никакого значения уже через несколько месяцев.

Стрелец

Уделите время семье. Вы так заработались, что близкие уже забыли как вы выглядите.

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