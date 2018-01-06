В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек, объявлена эвакуация Источник: EPA / UPG

В провинции Аньхой (Китай) из-за сильных снегопадов погибли 13 человек, передает Синьхуа.

Снегопады разрушили более 200 домов, еще около 400 повреждены. Власти эвакуируют местных жителей.

В результате стихийного бедствия пострадали сельскохозяйственные угодья, прямой ущерб власти оценили в 80 миллионов долларов.

Ранее мы сообщали о гибели 16 человек из-за непогоды в США.