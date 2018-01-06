В Китае из-за снегопадов погибли 13 человек, объявлена эвакуация [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В провинции Аньхой (Китай) из-за сильных снегопадов погибли 13 человек, передает Синьхуа.
Снегопады разрушили более 200 домов, еще около 400 повреждены. Власти эвакуируют местных жителей.
В результате стихийного бедствия пострадали сельскохозяйственные угодья, прямой ущерб власти оценили в 80 миллионов долларов.
Ранее мы сообщали о гибели 16 человек из-за непогоды в США.
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