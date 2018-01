Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР. Об этом он написал в Twitter.

"Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует - сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми мейнстримными медиа...", - написал Трамп.

Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!