Трамп обвинил Клинтон в сговоре с Россией [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Президент США Дональд Трамп обвинил экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон в сговоре с Россией и ФБР. Об этом он написал в Twitter.
"Итак, теперь, когда ясно, что сообщения о моем сговоре с Россией оказались абсолютной ложью, единственный сговор, который существует - сговор Хиллари Клинтон с ФБР/Россией и лживыми мейнстримными медиа...", - написал Трамп.
Well, now that collusion with Russia is proving to be a total hoax and the only collusion is with Hillary Clinton and the FBI/Russia, the Fake News Media (Mainstream) and this phony new book are hitting out at every new front imaginable. They should try winning an election. Sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 января 2018 г.
Накануне президент США обвинил Пакистан в мошенничестве.
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